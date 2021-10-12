Полная интеграция вооруженных сил, – Загороднюк о контроле Кремля над Беларусью

Россия может ввести войска в Беларусь, если там сменится власть. Влияние России на Беларусь очень высоко, ведь вооруженные силы Александра Лукашенко интегрированы с российскими.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, интеграция России и Беларуси выходит на более публичный уровень.

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Вероятность смены власти в Беларуси очень невелика. Кремль, заметил экс-министр, не будет делать большие конфликты.

Повлияет ли Кремль на измененную Беларусь

По мнению Загороднюка, в случае смены власти в Беларуси Кремль все равно будет влиять на ситуацию в стране. Россия будет пытаться изнутри решать состояние белорусских дел.

"Россия хочет полной интеграции вооруженных сил для полного контроля и объединения в собственную систему управления", – отметил экс-министр обороны.

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Загороднюк считает, если теоретически говорить о возможности смены власти в Беларуси, то Москва будет защищать интересы любыми целями и методами. "Пойдут на все, чтобы не потерять позиции в Беларуси", – подчеркнул Загороднюк.

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