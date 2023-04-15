"Полная мобилизация" населения в Украине: что это такое и кого могут призвать

В Украине идет общая мобилизация, согласно которой в ряды ВСУ могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пока же в инфопространстве активно говорят о "полной мобилизации" – рассказываем, о чем идет речь.

В частности, в "слитых" секретных данных Пентагона говорится, что патовая ситуация в войне России против Украины приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения. Что это за понятие и каким тогда будет призыв, объясняет 24 Канал.

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Что такое полная мобилизация

Прежде всего, юристы объяснили, что действующим профильным законодательством об обороне не предусмотрено такое понятие как "полная мобилизация".

Согласно статье 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации мобилизация может быть общей или частичной. Других видов мобилизации, в частности "полной", просто не существует.

Указом президента Украины Владимира Зеленского (№ 65/2022 от 24.02.2022) была объявлена общая мобилизация, которая продлевалась соответствующими указами и по состоянию на сегодняшний день проводится и в дальнейшем на всей территории Украины.

Президент должен действовать исключительно в пределах своих полномочий и действующего законодательства. Поэтому объявить о "полной" мобилизации без соответствующих изменений в профильное законодательство невозможно,

– объяснила адвокат Марина Бекало для ТСН.

Мобилизация в Украине: что нового

Вместо этого Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП (бывшие военкоматы). Теперь они могут осуществлять оповещение и призыв граждан на военную службу во время периода, независимо от места их пребывания на военном учете.