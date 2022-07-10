Военная тактика украинской стороны очень отличается от методов россии
Источник:фейсбук Ильи Пономарева
Военная тактика украинской стороны сильно отличается от российской. И прежде всего тем, что украинцы действительно берегут своих солдат.
А для путина потери личного состава вообще не являются каким-то фактором – общественных выступлений внутри россии по этому поводу нет, да и выкашивается подчистую пока в основном мужское население псевдореспублик на Донбассе.
Читайте В какую игру играет россия с Украиной и Западом
Украина ценит жизни своих воинов
А украинцы наоборот ценят жизни своих солдат, поэтому без накопления значительного количества тяжелой техники ожидать контрнаступления ВСУ не приходится, ибо без тяжелого вооружения – это только лишние траты украинских жизней.Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
Важно У путинской армии возникли серьезные проблемы
Кто оплатит восстановление Украины
Аналог плана Маршалла в отношении Украины будет в основном профинансирован россией и российскими налогоплательщиками. Точнее той страной, которая будет на месте рф.
По моим оценкам, это где-то 400 миллиардов долларов (замороженные золото-валютные резервы + конфискованные средства российского бизнеса). Механизм прорабатывается и будет запущен.
Главное то, что пол триллиона долларов на восстановление Украины после войны – это колоссальные средства, и большой вопрос, кто и как будет их распределять и использовать. Это очень серьезный вопрос.
По теме – Дно пробито! В россии запрещают вспоминать смерти в "спецоперации": смотрите видео