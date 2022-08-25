Свободу все время нужно защищать, за справедливость – постоянно бороться

Новый гость программы подкаст "Винилохранилище" – украинский советский диссидент, депутат Верховной Рады Украины Николай Кульчинский.

Далее – прямая речь о создании государства, о наших союзниках в сегодняшней войне с россией, диссидентстве и декоммунизации.

Советуем Путиноид в тиаре, или Как Папа заставил краснеть католиков всего мира из-за Украины

Те, кому Украина может доверять

Искусство государственного управления состоит в том, чтобы в самых сложных ситуациях найти оптимальное решение.

Наш единственный серьезный партнер, полностью понимающий положение Украины, все аспекты нашей общественной и военной жизни – это США. Это единственный надежный друг.

Россия никогда не была ни другом, ни братом

Коммунистический режим порой был даже менее жесток, чем современный российский режим.

Когда я четко осознал, что россия – страна, поработившая мой народ, уже не смог читать всех этих булгаковых.

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Молодые поколения должны знать нашу историю

Создание музея оккупации – это хорошая идея, которая внесла бы просветление и понимание. К сожалению, колоссальное количество украинской общественности так и не осознало исторический путь Украины и тяжелую борьбу за нашу государственность.

Образовательное звено требует очень пристального внимания украинского общества.

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