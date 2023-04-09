Взрывы в Запорожье, в боях погиб историк Игорь Ригель: хронология 410 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают вытеснять врага из родных земель. На 410 сутки полномасштабного российского вторжения захватчики пытаются вести наступательные действия по 4 направлениям.

Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. О главных событиях 9 апреля, которые случились в Украине и мире – рассказывает 24 Канал.

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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты и 503 отдельного батальона морской пехоты ликвидировали целую группу россиян. Оккупанты выступали на штурм и воины решили организовать им аэросопровождение к Кобзону.В ночь на 9 апреля в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Глава Запорожской ОВ призвал горожан сохранять информационную тишину и не распространяйте фото или видео с места событий.В боях за Украину 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. О смерти воина сообщили в его родной Зимноводской ОТГ Львовской области.