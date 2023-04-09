Взрывы в Запорожье, в боях погиб историк Игорь Ригель: хронология 410 дня войны
9 апреля 2023, 06:25Читати новину українською
Украинские защитники и защитницы продолжают вытеснять врага из родных земель. На 410 сутки полномасштабного российского вторжения захватчики пытаются вести наступательные действия по 4 направлениям.
Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. О главных событиях 9 апреля, которые случились в Украине и мире – рассказывает 24 Канал.
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