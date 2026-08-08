К этому я не был готов, – военный Асан вспомнил начало войны в Мариуполе

Для защитников Мариуполя полномасштабное вторжение фактически началось еще вечером 23 февраля 2022 года, когда военных вывели на боевые позиции. Уже через несколько часов стало ясно, что привычная для них война на суше превратилась в гораздо более масштабное противостояние с применением авиации, ракет, кораблей и артиллерии.

Военнослужащий 2-го отдельного медицинского батальона 12-го армейского корпуса Асан Исенаджиев в эфире 24 Канала вспомнил первые часы большой войны в Мариуполе. Он рассказал, к каким боям был готов благодаря предыдущему опыту, а какие масштабы российской атаки стали для него неожиданными.

Первые часы вторжения в Мариуполе

Для Асана Исенаджиева полномасштабная война началась еще 23 февраля, когда подразделение вывели на боевые позиции. Вместе с другом Давидом он выехал на точку эвакуации и ждал дальнейших приказов. Военные еще надеялись, что тревога окажется учебной, а после нее они смогут поехать в грузинский ресторан в Мариуполе.

Я лежал на капоте машины, двигатель работал, в одной руке держал энергетик, в другой – чиабату. И помню, как из-за облаков вылетел самолет и что-то сбросил на аэропорт. Тогда мы поняли, что уже никуда в грузинский ресторан не поедем,

– вспомнил военный.

Первые же часы показали масштаб наступления, к которому предыдущий боевой опыт не мог полностью подготовить. К столкновениям с российской пехотой он был готов, но одновременное применение авиации, ракет и сил с моря стало совсем другим уровнем войны.

К сухопутному элементу я был готов, к перестрелкам – так. К авиации точно не был готов, к морскому элементу не был готов, к ракетам – тоже. Я не был к этому готов,

– рассказал Исенаджиев.

Бои за Мариуполь длились 87 дней и фактически не прекращались: город подвергался атакам с помощью авиации, ракет, РСЗО и с кораблей, а гарнизон постепенно оказался в окружении. Именно в этих условиях Асан продолжал работать медиком и помогать раненым защитникам города.

Асан Исенаджиев вспомнил первые часы вторжения в Мариуполь: смотрите видео