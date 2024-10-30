Какие полномочия имеют ТЦК: могут ли проверять документы, дать отсрочку и отправлять повестки

ТЦК и СП пришли на замену военным комиссариатам в Украине с 2022 года. Они обеспечивают выполнение законодательства о военной службе и мобилизации. Какие новые полномочия добавились для ТЦК в 2024 году.

Права ТЦК несколько расширились после начала полномасштабной войны в Украине. Некоторые новации были введены с постановлением Кабинета Министров Украины № 558 от 16 мая 2024 года, передает 24 Канал.

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Какие задачи имеют ТЦК

Согласно постановлению Кабинета министров, основными задачами этих центров являются:

проведение приписки граждан к призывным участкам;

организация призыва граждан на военную службу;

отбор кандидатов для военной службы по контракту;

участие в отборе для службы в резерве Вооруженных Сил;

подготовка к мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в особый период;

организация социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных, резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы в Вооруженные Силы, ветеранов войны и службы, пенсионеров из числа военнослужащих, а также их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

выполнение других задач по вопросам обороны в соответствии с законодательством.

Кроме этого, ТЦК и СП информируют граждан Украины об их правах и обязанностях при постановке на воинский учет, направление для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения сборов.

Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины же информируют граждан во время призыва на военную службу и прохождения сборов.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки также имеют право проверять документы военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации (кроме целевой).

Согласно новому положению, центрам разрешается разрешается проводить фото- и видеофиксацию процесса проверки документов и использовать специальные технические средства для доступа к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, которые находятся у них на воинском учете).

Этот пункт вступил в силу с 18 июля 2024 года.

Могут ли ТЦК дать отсрочку или отправить повестку по почте

ТЦК и СП не могут дать отсрочку, но имеют право оформлять её для военнообязанных и резервистов и проверять основания для предоставления. Они также ведут специальный учет военнообязанных.

Кроме того, ТЦК способствуют проведению контрольных медицинских осмотров для тех граждан, которых районные или городские комиссии признали временно или полностью непригодными к службе, а также для тех, кто не соглашается с выводами медицинской комиссии.

Также ТЦК участвуют в организации работы районных и городских призывных комиссий, готовят материалы для рассмотрения комиссиями по направлению граждан на базовую военную службу или службу в резерве, а также в вопросах об отсрочке или освобождении от военной службы.

ТЦК и СП имеют полномочия направлять во время мобилизации требования о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанными, резервистами в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) (в случае получения письменного ответа от органов Национальной полиции о невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Если лицо не явилось в центр после получения повестки, следующим шагом становится отправка "требования" как предупреждение перед обращением в суд для ограничения права на управление транспортом.

Стоит отметить, что ТЦК имеют право обращаться в суд с просьбой о временном ограничении права на управление транспортными средствами во время мобилизации для лиц, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей.