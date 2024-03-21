После двух лет бездействия: полномочия Запорожского облсовета передали ОВА

21 марта стало известно о временном роспуске Запорожского областного совета. Вследствие этого его полномочия сейчас передали Запорожской областной военной администрации.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем телеграмме. Он ссылается на Верховную Раду, которая поддержала соответствующее постановление. Свой голос "За" отдали 236 парламентариев.

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Областной совет возобновят после завершения военного положения

С сегодняшнего дня и до конца военного положения этими вопросами будет заниматься ЗОВА. Громкие заявления о роспуске Запорожского областного совета – это откровенная манипуляция. Полномочия областного совета будут автоматически восстановлены по завершению военного положения. Аппарат областного совета продолжает работать, но в новом, более интенсивном формате,

– отметил Иван Федоров.

Как пояснил он, соответствии с Законом "О правовом режиме военного положения", в начале полномасштабного вторжения бюджетные полномочия областного совета передали Запорожской ОВА. Это позволило в дальнейшем осуществлять выплаты зарплат, а также социальной помощи.

По словам Ивана Федорова, в Запорожском областном совете остались ограниченные самоуправленческие полномочия. Речь идет о принятии управленческих решений, которые касаются около 150 областных предприятий, учреждений и заведений, а также вопросов коммунальной собственности и строительства. Как отметил глава ОВА, за два года областной совет не принял ни одного вопроса, который бы касался жизнедеятельности региона.

Глава ОВА Федоров отметил, что полномочия областного совета автоматически восстановят как только завершится военное положение. Тем временем аппарат областного совета продолжает выполнять свою работу.

Что предшествовало решению Верховной Рады

Собственно, несколько недель назад Иван Федоров отмечал, что за последние два года облсовет не принял ни одного решения, которое бы принесло пользу жителям региона. Именно поэтому Верховная Рада запланировала его распустить.

Как отмечал Иван Федоров, без директоров находятся пять областных учреждений. Он также обратил внимание на примеры, что у директоров множества областных учреждений закончились контракты.

Мы с вами знаем, что есть огромное количество релокованих заведений, которые выехали из временной оккупации, им нужно где-то размещаться, надо передавать имущество, надо понимать, что делать с коллективами, есть большая проблема с пациентами, поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать,

– подчеркнул он.

Одна из причин отсутствия эффективной работы облсовета – то, что часть ее депутатов оказались коллаборационистами. Также часть выбралась за границу со своими семьями или же в другие регионы нашего государства. Также часть депутатов защищают Украину на линии фронта.