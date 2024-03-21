Про це розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграмі. Він посилається на Верховну Раду, яка підтримала відповідну постанову. Свій голос "За" віддали 236 парламентарів.

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Обласну раду поновлять після завершення воєнного стану

Відсьогодні та до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися ЗОВА. Гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради – це відверта маніпуляція. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі,

– зазначив Іван Федоров.

Як пояснив він, відповідно до Закону "Про правовий режим воєнного стану", на початку повномасштабного вторгнення бюджетні повноваження обласної ради передали Запорізькій ОВА. Це дозволило надалі здійснювати виплати зарплат, а також соціальної допомоги.

За словами Івана Федорова, у Запорізькій обласній раді залишилися обмежені самоврядні повноваження. Мовиться про ухвалення управлінських рішень, які стосуються близько 150 обласних підприємств, установ і закладів, а також питання комунальної власності та будівництва. Як зазначив глава ОВА, за два роки обласна рада не ухвалила жодного питання, яке б стосувалося життєдіяльності регіону.

Глава ОВА Федоров зазначив, що повноваження обласної ради автоматично відновлять щойно завершиться воєнний стан. Тим часом апарат обласної ради продовжує виконувати свою роботу.

Що передувало рішенню Верховної Ради

Власне, кілька тижнів тому Іван Федоров наголошував, що за останні два роки облрада не ухвалила жодного рішення, яке б принесло користь мешканцям регіону. Саме тому Верховна Рада запланувала її розпустити.

Як зазначав Іван Федоров, без директорів перебувають п'ять обласних установ. Він також звернув увагу на приклади, що у директорів безлічі обласних установ закінчилися контракти.

Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих закладів, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватися, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами, є велика проблема з пацієнтами, тому це такий величезний клубок проблем, які ми повинні вирішувати,

– наголосив він.

Одна з причин відсутності ефективної роботи облради – те, що частина її депутатів виявилися колаборантами. Також частина вибралася за кордон зі своїми сім'ями або ж до інших регіонів нашої держави. Також частина депутатів боронять Україну на лінії фронту.