Полностью разрушен, разбомблен и сожжен: азовцы показали трагическое видео из Мариуполя

Полк "Азов" рассказал, что осталось от Мариуполя сегодня. В коротком видео, опубликованном в соцсетях, защитники показали ужасы, которые постигли каждого жителя города.

Воины отметили, что несмотря на все трагические события, Мариуполь не сдается и продолжает быть украинским городом, который невозможно захватить.

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Защитники Мариуполя об ужасных последствиях войны

Мариуполь сегодня – это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город,

– начинают рассказ азовцы.

По их словам, на улицах ждут захоронений сотни тел. Еще тысячи мертвых украинцев закопаны во дворах, над дорогой, в детских садах. Улицы превратились в поле боя, а квартиры – в руины.

Несмотря на постоянные обстрелы жилых районов города российскими убийцами, город не сдается и продолжает быть украинским, пока у мужественных защитников Мариуполя не закончится последний патрон.

Город должен быть украинским, чтобы иметь надежду на счастливое будущее, чтобы не превратиться в один из многих уже мертвых городов непризнанных "республик",

– обнадеживает полк "Азов".

Украинцы должны верить в наших защитников, ведь только те, кто находится на передовой способен дать отпор врагу.

Смотрите видео из разрушенного Мариуполя:

Напомним, сейчас известно, что оккупанты практически разрушили завод "Азовсталь". Под завалами здания сейчас находится много мариупольцев. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

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