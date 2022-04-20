Воїни зазначили, що попри усі трагічні події, Маріуполь не здається і продовжує бути українським містом, яке неможливо захопити.

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Захисники Маріуполя про жахливі наслідки війни

Маріуполь сьогодні – це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто,

– розпочинають розповідь азовці.

За їхніми словами, на вулицях чекають поховань сотні тіл. Ще тисячі мертвих українців закопані у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Вулиці перетворилися в поле бою, а квартири – на руїни.

Попри постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями, місто не здається і продовжує бути українським, поки у мужніх захисників Маріуполя не закінчиться останній патрон.

Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік",

– обнадіює полк "Азов".

Українці повинні вірити в наших захисників, адже лише ті, хто перебуває на передовій здатен дати відсіч ворогу.

Дивіться відео із зруйнованого Маріуполя:

Нагадаємо, наразі відомо, що окупанти практично зруйнували завод "Азовсталь". Під завалами будівлі зараз перебуває багато маріупольців. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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