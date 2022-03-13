В Пологах сложная ситуация: конвой пустили, а потом взорвали мост, люди ночевали в серой зоне

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в Пологах сейчас очень сложная ситуация. В частности, он подчеркнул, что доставить в город гуманитарный конвой не удалось.

В эфире телеканала Александр Старух подчеркнул, что уже больше 10 суток проходят бои по линии Васильковка – Орехов – Пологи. Наши войска там достойно дают отпор врагу.

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Людям из гуманитарного конвоя пришлось ночевать в "серой" зоне

В области занимаются не только обороной территории, но и гуманитарной помощью. Старух отметил, что из трех конвоев только один дошел до Энергодара.

В то же время не удалось прорваться в город Пологи.

Конвой, который отправился в Мариуполь, до сих пор стоит в Бердянске и ожидает возможности заехать в город.

К сожалению, в Пологах у нас очень сложная ситуация. Не пустили конвой, а когда он возвращался – обстреляли и взорвали мост. Фактически всю ночь люди, которые должны были вернуть детей и людей, провели в "серой" зоне,

– подчеркнул он.

Глава Запорожской ОВА добавил, что их удалось уже вывезти. Они находятся в безопасности, в Запорожье.

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