В Пологи на Запорожье привезли помощь: город был на грани гуманитарного кризиса
22 марта 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Неравнодушные украинцы передали помощь в Пологи на Запорожье. Город находился на грани гуманитарного кризиса.
Гуманитарную помощь передали местным спасателям 22 марта. Ее организовала общественная организация "Хорта".
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Спасатели получили благотворительную помощь. Детское питание, продукты и средства гигиены передали жителям города Пологи, который оказался на грани гуманитарного кризиса вследствие российской агрессии,
– говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь для Пологов / Фото ГСЧС
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