Потому что не взяли взятку: на Хмельниччине мужчина опрыскал работников ТЦК слезоточивым газом

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина опрыскал работников ТЦК и полиции слезоточивым газом, поскольку те не захотели брать у него взятку. В отношении гражданина готовятся открыть уголовное производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного ТЦК и СП.

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Что известно об инциденте между мужчиной и работниками ТЦК в Полонном

21 ноября в городе Полонное Хмельницкой области гражданин пытался "подкупить" военнослужащего ТЦК с помощью 200 долларов США, когда на него составляли административные материалы за нарушение правил воинского учета. Представитель территориального центра комплектования решительно отказался от взятки.

В конце концов мужчина скрылся с места происшествия, применив слезоточивый газ против правоохранителей и военных.

Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти,

– отметили в ОТЦК.

Представители центра комплектования также обратились к гражданам, отметив, что мобилизация – ответ на войну, которую ведет против украинцев Россия. А каждый, кто уклоняется, создает дополнительное бремя для тех, кто уже находится на фронте.

К слову, ранее журналисты сообщали, что на Закарпатье бывший военный открыл стрельбу возле Хустского районного ТЦК и СП из шумового пистолета. Такой была реакция мужчины на то, что его не хотели мобилизовать.