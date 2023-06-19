Пол Украины охватила воздушная тревога: россияне пускали ракеты Х-22 из Азовского моря

На Юге и Востоке днем 19 июня звучали сигналы воздушной тревоги. В Воздушных Силах сообщали о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. По состоянию на 14:47 тревоги в южных и восточных областях – отменили.

Кроме того, в мониторинговых телеграм-каналах сообщали о пусках ракет Х-22. Сейчас ракетная угроза в этих регионах отсутствует, передает 24 Канал.

Смотрите также Противник пытается залетать вглубь страны: в Воздушных силах о дневной воздушной тревоге

Россияне подняли в небо свои самолеты Ту-22м3

В Воздушных Силах подчеркнули, что российская армия подняла в небо свои 4 стратегических бомбардировщика Ту-22м3. Поэтому тревоги объявили в южных и восточных областях нашей страны.



Сигналы воздушных тревог звучали на Юге и Востоке Украины / Скриншот 24 Канала

Впоследствии в Воздушных Силах сообщили, что существует высокая угроза пусков ракет Х-22 с акватории Азовского моря. В конце концов, в мониторинговом телеграм-канале Monitor написали, что оккупанты пустили ракеты в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

Воздушные Силы также подтвердили пуски Х-22 в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Кроме этого, глава Днепропетровского областного совета подчеркнул , что существует реальная угроза ракетного удара по области.

Впоследствии в мониторинговом телеграм-канале Monitor сказали, что российские истребители Ту-22м3 вернулись на свои пункты базирования с Азовского моря. Все детали о последствиях ракетной угрозы украинские военные пообещали рассказать впоследствии.

Что известно о российских ракетах Х-22 Х-22 - сверхзвуковая ракета, которая называется "Буря". Впервые ее опробовали в 1963 году, но из-за большого количества технических ошибок испытание затянулось вплоть до 1966 года.

Стартовая масса ракеты – примерно 6 тонн, а скорость – более 4 000 километров в час. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 км.

Главным недостатком ракеты является точность поражения – около 50% запущенных ракет попадают в радиусе 600 метров от установленной цели.

Эта ракета была разработана для поражения радиолокационно-контрастных точечных и плоскостных целей, то есть авианосцев или ударных авиационных групп. То есть ее не создавали для поражения наземных целей.

Стоимость одной ракеты составляет 500 тысяч долларов. Сейчас в России их не производят, поэтому враг использует Х-22 из своих запасов и не очень часто.

Ночью 19 июня россияне пустили ракеты в Одесскую область.