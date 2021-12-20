Половину точно, – Арахамия рассказал, сколько "слуг" возьмут на следующие выборы

Давид Арахамия заявил, что на следующие парламентские выборы возьмут по меньшей мере половину депутатов фракции "Слуга народа". В частности, политик объяснил причины такого выбора.

Арахамия вспомнил, что их много критиковали, но "не все так плохо". Соответствующее заявление политик сделал во время интервью 20 декабря.

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Глава фракции "Слуга народа" ответил на вопрос, возьмут ли многих из нынешнего состава фракции в будущую команду.

Половину точно. Нас много критиковали, но ввиду ограниченного временного промежутка на отбор перед прошлыми выборами у нас не все так плохо. Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и те, у кого сформировалось государственное мышление, которые за 2,5 года заметно выросли.

– заявил политик.

Объяснил, что это видно во время дискуссий на заседаниях фракции, и ему это нравится. В частности, нардеп вспомнил, что:

они имеют обширную образовательную программу;

работают с Киевским национальным университетом имени Шевченко;

многие депутаты учатся.

"И я тоже, кстати, учусь в Академии госуправления при президенте, которая принадлежит Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко", – заявил Арахамия.

Коротко о последних заявлениях касательно "Слуг народа"

Арахамия заявил, что вероятность распада монокоалиции в Раде составляет 10%. Глава фракции объяснил это тем, что с началом предвыборного цикла никто не желает быть политическим камикадзе.

Политик также отметил, что фракция "Слуга народа" и парламентские группы "Доверие" и "За майбутнє" имеют общее видение на многие вопросы.

Что касается досрочных выборов, то во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что пока не намерен распускать Раду.

В то же время вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказал, что народные депутаты по возвращении с новогодних каникул рассмотрят вопросы проектов законов касательно продления медицинской реформы, социальных вопросов, накопительной пенсии, а также налоговой составляющей игорного бизнеса.

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