Арахамія пригадав, що їх багато критикували, проте "не все так погано". Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю 20 грудня.

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Арахамія розповів про плани "Слуг народу" на наступних виборах

Голова фракції "Слуга народу" відповів на питання, чи багатьох з нинішнього складу фракції візьмуть в майбутню команду.

Половину точно. Нас багато критикували, але з огляду на обмежений часовий проміжок на відбір перед минулими виборами у нас не все так погано. Звісно, є люди, які потрапляли до медійних прецедентів. Але є й ті, у кого сформувалося державне мислення, які за 2,5 роки помітно виросли,

– заявив політик.

Пояснив, що це видно під час дискусій на засіданнях фракції і йому це подобається. Зокрема нардеп пригадав, що:

вони мають велику освітню програму;

працюють з Київським національним університетом імені Шевченка;

багато депутатів навчаються.

"І я теж, до речі, навчаюсь в Академії держуправління при президентові, яка належить до Київського національного університету імені Тараса Шевченка", – заявив Арахамія.

Коротко про останні заявив щодо "Слуг народу"

Арахамія заявив, що ймовірність розпаду монокоаліції у Раді становить 10%. Глава фракції пояснив це тим, що з початком передвиборчого циклу ніхто не хоче бути політичним камікадзе.

Політик також зауважив, що фракція "Слуга народу" та парламентські групи "Довіра" і "За майбутнє" мають спільне бачення на багато питань.

Щодо дострокових виборів, то під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що поки немає наміру розпускати Раду.

Натомість віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповів, що народні депутати після повернення з новорічних канікул розглянуть питання щодо проєктів законів щодо продовження медичної реформи, соціальних питань, накопичувальної пенсії, а також податкової складової грального бізнесу.

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