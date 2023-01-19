Положит еще миллион россиян: в Грузинском легионе предположили боевые планы и цели Путина

Очевидно, что войну против Украины Владимир Путин проигрывает. Диктатор отчаянно пытается изменить ситуацию, но все напрасно.

Единственный способ – мобилизовать максимальное количество людей. Об этом 24 Канала сказал основатель и командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

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Может попытаться преодолеть количеством, чтобы у нас закончились патроны и боеспособные части. Я думаю, что физически этого произойти не может. Он просто положит еще миллион россиян, и этим все закончится,

– замечает Мамулашвили.

Ядерное оружие не поможет

Путин поймет, что у него больше нет сил. Командир Грузинского легиона убежден: манипулировать ядерным оружием диктатор уже не сможет, потому что Запад дал ему ясное предупреждение, и он хорошо это понял. "По крайней мере, в последнее время мы этого не слышим. Путин уже многого боится, как и его окружение", – отмечает Мамулашвили.

По мнению Мамулашвили, единственно возможный план – это завоевать политический центр Украины. Следовательно, вторая волна наступления будет направлена именно туда. Она будет более или менее продумана.

"Уверен, что сил хотя бы приблизиться к сердцу Украины у россиян не будет. В свою очередь, мы тоже готовы", – подытожил Мамука Мамулашвили.

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