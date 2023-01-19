Положит еще миллион россиян: в Грузинском легионе предположили боевые планы и цели Путина
Очевидно, что войну против Украины Владимир Путин проигрывает. Диктатор отчаянно пытается изменить ситуацию, но все напрасно.
Единственный способ – мобилизовать максимальное количество людей. Об этом 24 Канала сказал основатель и командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.
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Может попытаться преодолеть количеством, чтобы у нас закончились патроны и боеспособные части. Я думаю, что физически этого произойти не может. Он просто положит еще миллион россиян, и этим все закончится,
– замечает Мамулашвили.
Ядерное оружие не поможет
Путин поймет, что у него больше нет сил. Командир Грузинского легиона убежден: манипулировать ядерным оружием диктатор уже не сможет, потому что Запад дал ему ясное предупреждение, и он хорошо это понял. "По крайней мере, в последнее время мы этого не слышим. Путин уже многого боится, как и его окружение", – отмечает Мамулашвили.
По мнению Мамулашвили, единственно возможный план – это завоевать политический центр Украины. Следовательно, вторая волна наступления будет направлена именно туда. Она будет более или менее продумана.
"Уверен, что сил хотя бы приблизиться к сердцу Украины у россиян не будет. В свою очередь, мы тоже готовы", – подытожил Мамука Мамулашвили.
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Мобилизация в России: последние новости
- По данным украинской разведки, в ближайшее время в России намерены мобилизовать еще полмиллиона военных. Однако это будет очень сложно для Кремля. Как пояснил военный эксперт Роман Свитан, российская мобилизационная система способна минимально подготовить максимум 200 тысяч военных за 2 месяца.
- Впрочем, значительный эффект не обеспечат даже анонсированные 500 тысяч "чмобиков". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что государство-агрессор не сможет должным образом обеспечить своих солдат.
- В украинских черноземах пало уже немало бурят, якутов, дагестанцев и других коренных народов России. Скорее всего, на этот раз значительное внимание будут уделяться жителям "центральных регионов" России.