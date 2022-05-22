Отметим, Польша помогает Украине вооружением с первых дней войны. В Верховной Раде Дуда назвал сумму, во сколько обошлось это оружие, передает 24 канал.

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По словам президента Польши, они предоставили Украине вооружение на 2 миллиарда долларов.

Польша дала Украине танки, БТРы, ПВО, амуницию и другое вооружение на 2 миллиарда долларов. И мы все время повторяем другим, что у Украины должна быть поддержка свободного мира,

– заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что они оказывают помощь Украине и не боятся российских угроз.

К слову, последний раз президент Польши приезжал в Киев за день до вторжения России. Он покинул территорию нашей страны всего за несколько часов до начала наступления. 21 мая Дуда рассказал, что Владимир Зеленский тогда сказал "Анджей, возможно, мы видимся в последний раз".

Что Польша делает для Украины: основное

С первых дней вторжения Польша начала принимать беженцев из Украины. Только за недели вторжения туда выехали полтора миллиона украинцев. 11 марта Владимир Зеленский сказал, что он благодарен за все, что делает соседняя страна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что они передали Украине вооружение на сумму около 7 миллиардов злотых (1,6 миллиарда долларов). Там говорят, что это важно не только для защиты суверенитета Украины, но и для защиты Польши и всей Европы.

Также уже началось значительное усиление сотрудничества Польши по экспорту зерна. В ближайшие месяцы это позволит увеличить вывоз зерновых хотя бы до 2 – 2,5 миллиона тонн в месяц.

Также Польша максимально упростила условия ввоза топлива на территорию Украины. Это два очень важных вклада в нашу экономическую стабильность. Но она лишь малая часть того, насколько нас поддерживает это государство.

Добавим, что свою речь перед нардепами Анджей Дуда начал с того, что зачитал первые строчки гимна Украины и Польши. Читайте мощную речь польского президента в Раде – в материале 24 канала.

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