Польша готова: Дуда назвал условие передачи Украине МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции. Также он отметил необходимость обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16.

По информации CNN, Соединенные Штаты уже работают с украинскими пилотами в США, чтобы определить, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными американскими военными самолетами, в том числе F-16. Двое украинских военных сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиационных тренажерах.

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Польша готова предоставить Украине МиГ-29

Дуда заявил, что Варшава готова предоставить Украине оставшуюся в Польше часть истребителей МиГ-29, которая служит в ее военно-воздушных силах.

Мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова немедленно их использовать,

– добавил польский лидер.

По его словам, украинские Вооруженные Силы захотят стремиться к стандартам НАТО. Дуда верит, что украинцы в будущем будут пользоваться самолетами F-16.

"Поэтому подготовка украинских пилотов важна и крайне необходима", – подчеркнул президент Польши.

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Украине нужна артиллерия

Дуда подчеркнул, ссылаясь на свой разговор с президентом Владимиром Зеленским, что ключевой военной потребностью Украины является дальнобойная артиллерия.

Сейчас больше всего нужна дальнобойная артиллерия, чтобы оттеснить врага и избежать прямых столкновений. Потому что россияне пытаются раздавить Украину, раздавить весом своих вооруженных сил, своим размером и своей техникой.

– заметил польский лидер.

Он добавил, что для сохранения глобального мира необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в Украине.

"Для того, чтобы сохранить мир во всем мире, в странах Центральной Европы и других странах, подвергшихся влиянию российского империализма, и чтобы все эти страны жили мирной и безопасной жизнью, Россия должна выйти из этой войны как государство, потерпевшее поражение. Она должна потерпеть поражение", – подытожил президент Польши.

Дуда совершил первый за последние 13 лет двусторонний визит в Абу-Даби, чтобы обезопасить эмиратских лидеров от российской пропаганды и рассказать, как обстоит ситуация в Украине с "очень близкой перспективы". Ведь на протяжении более года, с тех пор, как Россия начала войну, Объединенные Арабские Эмираты, как и большинство стран Ближнего Востока, придерживаются нейтралитета. Богатые энергоносителями государства Персидского залива выиграли от роста цен, вызванного войной в Украине, что пополнило их казны на десятки миллиардов долларов, а Кремль продолжает искать пути финансового бегства на рынки ОАЭ.