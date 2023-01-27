"Если не хотим, чтобы Украина проиграла": Польша готова передать 60 танков PT-91 и 14 Leopard

Польша заявила, что готова предоставить Украине 60 танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2. Варшава предпринимает очередные шаги, чтобы другие страны присоединились к международной коалиции.

Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужны современные танки.

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Польша была первой страной, которая поставила 250 танков (Украина – 24 Канал) Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2,

– заявил он.

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Он отметил, что Россия может иметь от нескольких до 15 тысяч танков, поэтому Украине они крайне необходимы.

"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открыты и настойчивы в своей поддержке", – подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.

Украина уже отреагировала на заявление Польши

, что танки PT-91 – это модернизированная версия Т-72.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Моравецкого. Он поблагодарил Варшаву за очередную помощь и решительную позицию.

Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Спасибо союзникам. Раздавим врага,

– написал Ермак.

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