"Если не хотим, чтобы Украина проиграла": Польша готова передать 60 танков PT-91 и 14 Leopard
Источник:CTV News
Польша заявила, что готова предоставить Украине 60 танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2. Варшава предпринимает очередные шаги, чтобы другие страны присоединились к международной коалиции.
Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужны современные танки.
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Польша была первой страной, которая поставила 250 танков (Украина – 24 Канал) Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2,
– заявил он.
Варшава призывает помогать Украине
Он отметил, что Россия может иметь от нескольких до 15 тысяч танков, поэтому Украине они крайне необходимы.
"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открыты и настойчивы в своей поддержке", – подчеркнул Моравецкий.
По его словам, Польша сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.
Украина уже отреагировала на заявление Польши
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление Моравецкого. Он поблагодарил Варшаву за очередную помощь и решительную позицию.
Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Спасибо союзникам. Раздавим врага,
– написал Ермак.
Какие страны пообещали предоставить танки Украине
- Отметим, что больше всего танков для Украины обещают в США – 31 танк M1 Abrams, которых достаточно для обеспечения одного украинского батальона. К слову, Abrams – одна из самых совершенных танковых систем в мире, но для ее надежной работы требуется специальная подготовка, обслуживание и топливо.
- Американские чиновники заявили, что пройдет минимум несколько месяцев, прежде чем Abrams доставят на поле боя.
- Германия и Польша обязались послать по 14 танков, а Лондон прогнозирует поставки своих Challenger 2 в течение нескольких недель. Министр обороны Германии Борис Писториус прогнозировал, что Берлину понадобится три-четыре месяца, чтобы отправить свои Leopard 2.
- Португалия заявила, что может предоставить четыре Leopard 2, а Норвегия – еще восемь. Также заявления о предоставлении танков сделали Испания, Финляндия и Нидерланды.
- А Франция, в свою очередь, рассматривает возможность предоставления Украине своих боевых танков Leclerc. Кроме того, Дания заявила, что может отправить 20 швейцарских танков Piranha в Украину.