Польша начинает готовиться к войне с россией: как это повлияет на поддержку Украины

В Минобороны Польши заявили о необходимости подготовки к войне с россией в ближайшие несколько лет. Так, страна оказывает нашему государству помощь и наблюдает за ситуацией.

Однако то, что Польша готовится к вероятной войне с россией, не означает, что страна направляет только на себя все усилия по закупке оружия. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Повлияет ли подготовка Польши к войне с россией на Украину

Украина и Польша имеют достаточно развитое сотрудничество, в частности, по артиллерии. Также наша союзница передала большое количество танков, стрелкового оружия.

"Это сотрудничество не останавливается. По состоянию на сегодняшний день с Польшей есть перспектива обсуждать идею совместного производства оружия и запуска военной промышленности, в том числе и для Украины", – отметил Мусиенко.

Сегодня наращивание оборонных способностей и мощностей Польши не помешает помощи Украине,

– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Что ждать от новой встречи "Рамштайн"

Мусиенко заметил, что каждая предварительная встреча в таком формате заканчивалась для Украины объявлением очередного пакета помощи. Так, они содержали новое для нашей страны вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, системы HIMARS, артиллерию 155-миллиметрового калибра.

Первое, что можно констатировать – поддержка Украины не остановится. Второй важный вопрос – объемы и расширение номенклатуры этой поддержки, то есть видов вооружения,

– рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, сейчас есть два принципиальных момента – наращивание поддержки дальнобойной артиллерией и системная работа по обеспечению боеприпасов, снарядов и ракет к этому оружию. Мусиенко отметил, что главная цель встреч в формате "Рамштайн" – обеспечение как можно более быстрой поставки оружия, в котором нуждается наше государство.

Мусиенко рассказал о подготовке Польши к войне с россией: смотрите видео

Что известно о помощи Польши Украине: коротко