Польша начинает готовиться к войне с россией: как это повлияет на поддержку Украины
В Минобороны Польши заявили о необходимости подготовки к войне с россией в ближайшие несколько лет. Так, страна оказывает нашему государству помощь и наблюдает за ситуацией.
Однако то, что Польша готовится к вероятной войне с россией, не означает, что страна направляет только на себя все усилия по закупке оружия. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Повлияет ли подготовка Польши к войне с россией на Украину
Украина и Польша имеют достаточно развитое сотрудничество, в частности, по артиллерии. Также наша союзница передала большое количество танков, стрелкового оружия.
"Это сотрудничество не останавливается. По состоянию на сегодняшний день с Польшей есть перспектива обсуждать идею совместного производства оружия и запуска военной промышленности, в том числе и для Украины", – отметил Мусиенко.
Сегодня наращивание оборонных способностей и мощностей Польши не помешает помощи Украине,
– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Что ждать от новой встречи "Рамштайн"
Мусиенко заметил, что каждая предварительная встреча в таком формате заканчивалась для Украины объявлением очередного пакета помощи. Так, они содержали новое для нашей страны вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, системы HIMARS, артиллерию 155-миллиметрового калибра.
Первое, что можно констатировать – поддержка Украины не остановится. Второй важный вопрос – объемы и расширение номенклатуры этой поддержки, то есть видов вооружения,
– рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, сейчас есть два принципиальных момента – наращивание поддержки дальнобойной артиллерией и системная работа по обеспечению боеприпасов, снарядов и ракет к этому оружию. Мусиенко отметил, что главная цель встреч в формате "Рамштайн" – обеспечение как можно более быстрой поставки оружия, в котором нуждается наше государство.
Мусиенко рассказал о подготовке Польши к войне с россией: смотрите видео
Что известно о помощи Польши Украине: коротко
- С начала полномасштабного вторжения наше государство получило от Польши помощи более чем на 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро). Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия.
- Кроме того, Украина получает мощную военную помощь от поляков. Так, польская армия научила 100 украинских военных пользоваться САУ AHS Krab и решила передать нашей армии эти пушки.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские защитники уже успешно уничтожают российских захватчиков с помощью польских САУ.