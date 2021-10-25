Польша хочет направить гуманитарную помощь для мигрантов: Минск может не принять

Польша подготовила гуманитарную помощь для мигрантов на границе с белорусской стороны. Страна хочет помочь людям, которые хотят пересечь границу.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Он выразил надежду, что Беларусь позволит помочь.

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По словам Дуды, он предложил направить гуманитарную помощь к границе с Беларусью на встрече с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Необходимо помочь переселенцам, которые блуждают по белорусской стороне границы,

– подчеркнул президент.

Он рассказал, что планируют направить гуманитарный конвой на пункте пропуска "Бобровники-Берестовица" в грузовиках, которые будут содержать:

палатки;

кровати;

одеяла.

"Я обращаюсь к Беларуси с просьбой разрешить помочь", – выразил надежду Дуда.

Заметим, что Польша уже в третий раз пытается направить гуманитарную помощь. В то же время Минск постоянно отказывается принимать груз для мигрантов.

В начале осени пограничная служба Польши оценила количество мигрантов из кризисных регионов, которые находятся в Беларуси и стремятся попасть в Европейский Союз, в более 10 тысяч человек. Это количество ежемесячно удваивается.

По словам главы правительственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, соответствующая помощь – сейчас на КПП "Бобровники".

Он отметил, что если Минск согласится принять груз, то Польша пришлет еще один конвой помощи. В нем передадут лекарства и продукты.

Кризисная ситуация с мигрантами

На белорусской границе происходит миграционный кризис. Он связан с действиями белорусских властей.

Режим Александра Лукашенко за деньги свозит мигрантов из всех кризисных мест планеты, чтобы потом с помощью своих военных и пограничников вытолкать их через границу ЕС в Польшу, Литву и Латвию.

Это делают для того, что дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, который вынужден принимать неожиданное гуманитарное бремя.

Из-за потока мигрантов Польша в начале сентября ввела режим чрезвычайного положения.

Также страна утвердила план строительства стены на границе. Как считает Моравецкий, это поможет избежать миграционного шантажа.

Полный текст публикации Дуды в Твиттере:

Во время встречи с премьер-министром @Morawiecki я выдвинул инициативу направить гуманитарный конвой к границе с Беларусью. Необходимо помочь переселенцам, блуждающим по белорусской стороне границы.

Я обращаюсь к Беларуси с просьбой разрешить помочь. В грузовиках есть палатки, кровати и одеяла.