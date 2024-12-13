Удивительные события происходят между Польшей и Беларусью

Возможны ли белорусско-польские консультации? На первый взгляд – нет. Ведь есть "принципиальная позиция" обеих сторон и есть чрезвычайно жесткие официальные заявления. Есть, в конце концов, некоторые "принципиальные вопросы" для обеих сторон. Есть и конфликт, недоверие сторон друг к другу, страх сделать первый шаг.

Интересное наблюдение

Все это правда, но есть практика посылания так называемых "сигналов" о готовности к разговору. Причем ни одна из сторон не будет называть это "сигналом" публично. Просто или промолчит, или, если уж спросят те же журналисты, заявит о естественном процессе, целесообразности и так далее. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Осмелюсь утверждать, что по обе стороны границы происходят удивительные события. Сигналы в чувствительном для обеих стран поле таки есть.

Для начала вспомним громкий миграционный кризис. Я уже говорил о целебном влиянии "пинка товарища Си Цзиньпина" с просьбой остановить детский сад. Тогда статистика зафиксировала резкое падение количества попыток нелегального пересечения границы. При этом, риторика обеих сторон оставалась крайне жесткой по отношению друг к другу. Но дальше Польша не пошла по пути запрета въезда машин на белорусских номерах на свою территорию. Она активизировала разговоры об освобождении Андрея Почобута как можно быстрее. Небольшой виток конфликта и небольшой рост числа мигрантов.

Далее наступает время серьезных сигналов. Минск в 2025 году рассчитывает хотя бы частично "перевернуть страницу" в отношениях с соседями и активно пытается проводить консультации сразу в нескольких государствах.

Здесь возвращаемся к сигналам. Смотрю статистику штурмов границы нелегалами и удивляюсь – количество попыток упало очень близко к докризисному уровню. Судите сами – средний недельный показатель весны 2024 года превышал 1400 человек (с пиком более 2000), а вот средний осенний составлял 407. А если считать октябрь и ноябрь, то средняя недельная цифра еще меньше – 262 человека.

Так что же произошло? Ведь такое резкое падение возможно только из-за сигнала "с другого берега". А вспомните самые резонансные события октября. Реформу телеканала "Белсат", который перестал быть самостоятельным каналом, стал лишь редакцией. Ресурс, который не по-детски триггерил Александра Лукашенко десятилетиями не ликвидируется, но "притесняется". Ответ из Минска – меньше мигрантов.

Возможно, это совпадения. Проверить можно будет после 10 января. До этой даты – "мертвый сезон". Но я почему-то считаю, что сигналы будут продолжаться. Надеюсь, что одним из таких будет освобождение ряда политзаключенных. Ответом может стать открытие еще одного пограничного перехода. А дальше и до публичных консультаций недалеко.

Одним словом – посмотрим.