Для нужд ВСУ: Польша из Украины будут производить танковые боеприпасы

Польша и Украина подписали соглашение о совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов. Соглашение было подписано в присутствии президента Владимира Зеленского и премьера Польши Матеуша Моравецкого.

Polska Grupa Zbrojeniowa и украинская компания "Артем" подписали соглашение о производство боеприпасов. Соглашение было заключено в канцелярии премьер-министра в Варшаве.

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Украина и Польша построят новые производственные линии

Совершенное соглашение определяет принципы сотрудничества двух субъектов в сфере производства 125-мм танковых боеприпасов.

Это еще одна форма поддержки, которую Polska Grupa Zbrojeniowa предоставляет Украине,

– рассказали в польской компании.

Согласно положениям соглашения, обе стороны решили, что в ближайшее время построят новые производственные линии. Это позволит производить в больших количествах 125-мм танковые боеприпасы, предназначенные для нужд украинской армии.

Компоненты, необходимые для производства боеприпасов, будут поставляться обеими сторонами в соответствии со своими средствами и возможностями. Местонахождение производства обе стороны будут выбирать совместно.

Кроме того, польская сторона передаст украинским не только свои технологии производства, но и необходимое оборудование.

Также Украина и Польша подписали меморандумы о сотрудничестве по восстановлению нашей страны.

Поляки знают ценность свободы и солидарности, поэтому мы поддерживаем украинцев в их борьбе. Безопасность всей Европы и безопасность Польши также поставлены на карту в этой войне,

– сказал Моравецкий.

Моравецкий добавил, что Украина покупает вооружение, произведенное на польских заводах, в частности, САУ Krab и бронетранспортеры Rosomak.

Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи

Президент Владимир Зеленский 5 апреля совершил визит в Польшу. Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой глава государства сообщил, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

"Соглашен очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в том числе очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся", – сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет не только о поддержке, но и двустороннем сотрудничестве, в частности в формате закупок. По словам Зеленского, это усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши.