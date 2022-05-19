Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина
Источник:Polskie Radio
Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Польша предоставит нам 25 тысяч тонн бензина из своих запасов.
Известно, что Юлия Свириденко встретилась с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой.
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Во время разговора украинский министр сообщила, что до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Сегодня эти направления закрыты. Также российские войска уничтожили Кременчугский НПЗ, поэтому в Украине ощущается сильный дефицит топлива.
В рамках помощи Польша из своих запасов отправит 25 тысяч тонн бензина. Это поможет сбалансировать рынок топлива.
Кроме того, Анна Москва сообщила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она добавила, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было. Сотрудничество будет продолжаться и в мирное время.
Какая ситуация с горючим в Украине: последние новости
- Проблема с нехваткой горючего на украинских заправках до сих пор не исчезла. Вместе с тем правительство приостановило госрегулирование цен на бензин. Это сделали, чтобы операторы рынка могли насытить его необходимым ресурсом. Об этом рассказал Сергей Куюн – директор Консалтинговой группы А-95.
- Дефицит горючего немного погаснет до конца мая. При этом ограничения останутся, хоть их и ослабляют. Однако это только первый этап.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 мая провел встречу с представителями топливного бизнеса по обеспечению Украины горючим. Из-за того, что российские войска уничтожили нефтеперерабатывающую инфраструктуру и нефтехранилища, в Украине возник дефицит горючего.
- Министр инфраструктуры Александр Кубраков провел встречу с поверенной в делах США Кристиной Квин и представителями посольства США в Украине. В ходе встречи обсуждались общие логистические проекты, в частности, пути разрешения топливного кризиса в Украине.
- В Антимонопольном комитете рассказали, что получают противоречивые данные о ситуации на рынке горючего. Речь идет о данных последних двух недель.
- Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что государство принимает необходимые меры и до конца месяца в Украину должно поступить 350 – 360 тонн топлива. Будущие запасы топлива удается обеспечить совершенно новыми способами. Но оставшегося на данный момент бензина хватит на 5 дней, а дизеля по стране – на 3 дня.
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