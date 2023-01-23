"Это возможно только в одном случае": передаст ли Польша танки Leopard без согласия Германии

В Варшаве заявили, что если Берлин и дальше будет затягивать с предоставлением Киеву танков, то поляки вместе с другими странами создадут коалицию, которая без согласования с немцами, передаст ВСУ Leopard. Такая ситуация возможна только в одном случае.

А именно, если соответствующее решение поддержит Вашингтон. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Михаил Жирохов.

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При каком условии Польша предоставит Украине танки без согласия Германии

Так, самостоятельно Польша и восточноевропейские страны не оказывают достаточного влияния на Германию, чтобы осуществлять такие шаги. Скорее всего, такой сценарий на определенном уровне уже оговорен с Соединенными Штатами.

Такой вариант в ближайшие недели, если Берлин таки не решится на положительное решение, будет реализован,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, поставки нашему государству немецких Leopard являются своеобразным "разогревом" перед предоставлением американских Abrams. Как только украинские защитники на высоком уровне овладеют немецкими танками, получат американские.

Жирохов объяснил, при каком условии Польша предоставит танки без согласия Германии: смотрите видео

Берлин преследует собственные корыстные цели

Каждая страна в этой войне имеет свои цели. Не всегда поддержка Украины искренняя, часто она преследует свои корыстные интересы. По мнению Жирохова, это одна из причин затягивания Германией танкового вопроса. Другая же заключается во внутренних процессах в стране.

Очень трудная ситуация во внутренней политике Германии. Около половины бюргеров не поддерживают передачу Leopard украинцам, поэтому западные политики вынуждены с этим считаться,

– отметил военный эксперт.

По его словам, именно комплекс этих факторов привел к тому, что немцы сами не предоставляют танки Leopard нашему государству и накладывают вето на соответствующее решение других стран.

Что известно о предоставлении Украине немецких танков