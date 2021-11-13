Страна имеет много вариантов влияния на Беларусь. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Кстати Прорыв военных, очередная жертва и газ: на границе Беларуси и Польши выдалась тяжелая ночь
Они прекрасно знают, что мы можем закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение,
– сказал чиновник.
Как Польша реагирует на ситуацию с мигрантами
Из-за напряженной ситуации на польско-белорусской границе Министерство обороны Польши объявило боевую готовность. На границу поставили около 13 тысяч военных из 4 армейских дивизий.
Кроме того, Польша обратилась к Великобритании. Военных этой страны тоже хотят привлечь к охране границы с Беларусью. В королевстве уже согласились помочь.
Лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил о необходимости консультаций на уровне НАТО из-за ситуации с мигрантами. В Беларуси пригрозили ответом "Союзного государства", если войска Альянса появятся.
Миграционный кризис на границе: коротко
- С 8 ноября большие группы мигрантов пытаются прорваться в ЕС из Беларуси. Речь идет о тысячах выходцев из Ирана, Ирака и Сирии.
- В ЕС убеждены, мигрантов организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить их на территорию Евросоюза. В этом обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Ночью 13 ноября белорусские солдаты пытались прорвать ограждение, а мигранты применяли слезоточивый газ. Также одного нелегала из Сирии нашли мертвым.