Країна має багато варіантів впливу на Білорусь. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський.

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Вони прекрасно знають, що ми можемо закрити нові переходи, в тому числі залізничний рух,

– сказав чиновник.

Як Польща реагує на ситуацію з мігрантами

Через напружену ситуацію на польсько-білоруському кордоні міністерство оборони Польщі оголосило бойову готовність. На кордон поставили близько 13 тисяч військових з 4 армійських дивізій.

Крім того, Польща звернулась до Великої Британії. Військових цієї країни теж хочуть залучити до охорони кордону з Білоруссю. У Королівстві вже погодились допомогти.

Лідер польської опозиції Дональд Туск заявив про необхідність консультацій на рівні НАТО через ситуацію з мігрантами. У Білорусі пригрозили відповіддю "Союзної держави", якщо війська Альянсу з'являться.

Міграційна криза на кордоні: коротко