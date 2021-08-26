Польша начала строительство стены на границе с Беларусью

26 августа 2021 , 10:14
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Источник:

Mariusz Błaszczak

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Польша начала строительство стены на границе с Беларусью. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что солдаты уже работают.

Высота стены на польско-белорусской границе составит 2,5 метра. Протяженность – 150 метров.

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Мы укрепляем границы! Солдаты начали строить забор на польско-белорусской границе. Забор будет плотным и значительно усложнит попытки незаконного пересечения границы,
– подчеркнул Блащак.

Ситуация на польско-белорусской границе: главное

  • В августе 2021 года мировые СМИ сообщили, что на польско-белорусской границе живут несколько десятков людей. Все они – мигранты из Беларуси.
  • Ситуация обеспокоила МИД Польши. В ведомстве заявили, что готовы оказать людям гуманитарную помощь.
  • Тем временем Литва, Латвия и Эстонии призвали ввести новые санкции против Беларуси из-за организации нелегальной миграции в ЕС.
  • Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что страна построит стену на границе с Беларусью. Участие в работах над ней примут примерно 900 военных.
  • По словам Блащака, рубеж поможет защититься от наплыва мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана.
Заметьте! Из-за мигрантов из Беларуси Литва 3 июля 2021 года объявила чрезвычайную ситуацию. Она продлится минимум до 10 ноября.

Публикация Mariusz Błaszczak:

Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania.

Автор: Мар'яна Бекало