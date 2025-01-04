"Жалко": Венгрия обиделась, что ее не пригласили на мероприятие по случаю председательства Польши в ЕС

Польша с 1 января начала свое председательство в ЕС. Однако, на церемонию, которая состоялась в Варшаве 3 января, решили не приглашать Венгрию.

Венгерские власти обиделись и "решительно" осудили такой поступок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственного секретаря по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтана Ковача.

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Венгрия считает поступок Польши "жалким"

Ковач заявил, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "решительными словами" осудил Польшу.

Жалко и по-детски – это единственные слова, которыми я могу описать это решение,

– процитировал он главу венгерского МИДа.

Напомним, что Польша не пригласила посла Венгрии на церемонию начала своего председательства в ЕС, потому что последняя предоставила политическое убежище депутату от польской партии "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Поэтому польская сторона решила, что "посол Венгрии не является желательным гостем" на мероприятии. К слову, приглашение не получил также и премьер Венгрии Виктор Орбан.