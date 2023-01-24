Польша будет просить у ЕС компенсацию за поставленное Украине оружие
Источник:PAP
В Евросоюзе действует механизм возвращения государствам-членам компенсации военной помощи Украине. Польша планирует им пользоваться.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он надеется, что ЕС поддержит страну.
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"Конечно, мы также выступим с запросом в ЕС о возврате средств. Это будет очередной тест доброй воли ЕС. ЕС должен компенсировать нам эти средства. Надеюсь, что так и будет", – рассказал Моравецкий.
Он добавил, что в контексте тяжелых танков Leopard и современного оружия для обороняющегося Украины Польша снова в авангарде. Как отметил премьер, Варшава организует помощь и оказывает давление на Германию.
Компенсация от ЕС
В марте 2022 года Евросоюз впервые применил инструмент Европейского фонда мира. Речь идет о возврате государствам-членам денег за вооружение, предоставленное Украине.
Деньги в фонде увеличивали несколько раз. В понедельник, 23 января, к ресурсам добавили еще 500 миллионов евро. Следовательно, фонд составляет 3,6 миллиарда евро.
Польша помогает Украине: последние новости
- Украина получит от Польши 14 танков Leopard немецкого производства. Варшава направила официальный запрос в Берлин на разрешение реэкспорта.
- Польша может создать коалицию для предоставления Украине танков. Моравецкий назвал промедление Германии из Leopard неприемлемым.
- Вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина получит также боевые машины пехоты и танки Т-72.