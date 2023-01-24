Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він сподівається, що ЄС підтримає країну.
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"Звісно, ми також виступимо з запитом до ЄС про повернення коштів. Це буде черговий тест доброї волі ЄС. ЄС повинен компенсувати нам ці кошти. Маю надію, що так і буде", – розповів Моравецький.
Він додав, що в контексті важких танків Leopard та сучасної зброї для України, яка обороняється, Польща знову в авангарді. Як зазначив прем'єр, Варшава організовує допомогу та тисне на Німеччину.
Компенсація від ЄС
У березні 2022 року Євросоюз вперше застосував інструмент Європейського фонду миру. Мовиться про повернення державам-членам грошей за озброєння, яке надали Україні.
Гроші у фонді збільшували кілька разів. У понеділок, 23 січня, до ресурсів додали ще 500 мільйонів євро. Відтак фонд становить 3,6 мільярда євро.
Польща допомагає Україні: останні новини
- Україна отримає від Польщі 14 танків Leopard німецького виробництва. Варшава надіслала офіційний запит до Берліну на дозвіл реекспорту.
- Польща може створити коаліцію для надання Україні танків. Моравецький назвав зволікання Німеччини з Leopard неприйнятним.
- Віцепрем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Україна отримає також бойові машини піхоти та танки Т-72.