Польша отменила все коронавирусные ограничения на въезд для граждан Украины
Польша отменила все коронавирусные ограничения на въезд для украинских граждан. Страна готова принять беженцев.
Соответствующая информация появилась в 10 часов 24 февраля. Об этом сообщил руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков.
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Польша отменила коронавирусные ограничения на въезд украинцев
Руководитель Львовской таможни заявил, что все пункты пропуска Львовской таможни работают в штатном режиме.
Польская сторона сняла ограничения на наличие ПЦР-тестов для граждан, желающих выехать из Украины в Республику Польша,
– заявил Меньшиков.
Экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что также не нужно ПЦР-тестов для граждан, желающих выехать из Украины в Польшу.
Польша развертывает пункты приема беженцев
Издание Gazetaprawna сообщило, что Польша разворачивает восемь пунктов приема беженцев из Украины.
Заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер заявил, что пункты приема беженцев будут развернуты в ближайшие часы (говорилось ориентировочно о 10 часах по Киеву – 24 канал).
На первом этапе будет создано 8 таких точек, на которых беженцы смогут получить еду, медицинскую помощь и информацию о размещении,
– заявил Шефернакер.
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