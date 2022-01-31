Польша отправила Украине 29 грузовиков с гумпомощью

Из Польши в Киев направляется 29 грузовиков с гуманитарной помощью. Сейчас колонна на границе, ожидает растаможки.

Они везут 9 тысяч комплектов одеял, матрасов и лагерных кроватей. Остальную часть нагрузки составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.

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Решено было также предоставить украинцам 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши для Украины направляется в Киев. Колонна уже прибыла на границу, продолжается растаможка,

– передает RMF24.

Водители в понедельник, 31 января, запланировали ночевку в Украине, прибыть в Киев должны во вторник, 1 февраля.

Украину посетит премьер Польши

Матеуш Моравецкий приедет в Украину с рабочим визитом во вторник, 1 февраля.

У политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем.

Он заверил, что Польша поддерживает Украину в действиях для предотвращения агрессии России.

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