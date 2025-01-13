В Польше отрицают закрытие неба для словацкой делегации, которая летела в Москву

В Министерстве иностранных дел Польши опровергли слова словацкого депутата Андрея Данка о том, что страна якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio. Отмечается, что соответствующее заявление сделал представитель польского МИД Павел Вронский.

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Польша не закрывала небо для словацкой делегации

Павел Вронский заявил, что Польша не запрещала самолету с делегацией словацких депутатов на борту пролет в Россию.

Мы не отказывали словацкой стороне в перелете. Они просто прислали нам неполные документы, без ноты, а потом, при рассмотрении вопроса, когда их попросили дополнить информацию, они сообщили об изменении маршрута,

– пояснил представитель МИД страны.

Ситуацию с делегацией из Словакии прокомментировал также вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заявил, что польско-словацкие отношения "имеют хороший вид" и поэтому порекомендовал депутатам летать в Варшаву, а не в Москву.

Косиняк-Камыш отметил, что Варшава заинтересована, в частности, в углублении сотрудничества с Братиславой в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что Польша запретила самолету делегации, направлявшегося в Москву, пролетать через свое воздушное пространство. Из-за этого депутатам пришлось лететь в российскую столицу через Чехию и Германию.