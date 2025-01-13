Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio. Зазначається, що відповідну заяву зробив речник польського МЗС Павел Вронський.

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Польща не закривала небо для словацької делегації

Павел Вронський заявив, що Польща не забороняла літаку з делегацією словацьких депутатів на борту проліт до Росії.

Ми не відмовляли словацькій стороні в перельоті. Вони просто надіслали нам неповні документи, без ноти, а потім, під час розгляду питання, коли їх попросили доповнити інформацію, вони повідомили про зміну маршруту,

– пояснив речник МЗС країни.

Ситуацію з делегацією зі Словаччини прокоментував також віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він заявив, що польсько-словацькі відносини "мають добрий вигляд" і тому порекомендував депутатам літати до Варшави, а не до Москви.

Косіняк-Камиш зазначив, що Варшава зацікавлена, зокрема, у поглибленні співпраці з Братиславою у сфері оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше віцеспікер словацького парламенту Андрей Данко заявив, що Польща заборонила літаку делегації, що прямував до Москви, пролітати через свій повітряний простір. Через це депутатам довелося летіти до російської столиці через Чехію та Німеччину.