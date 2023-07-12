Вертолет – "душа" танка: летчик-инструктор ответил, как помогут вертолеты от Польши

Стало известно, что Польша тайно передала Украине ударные вертолеты Ми-24. Хотя они довольно устаревшие, но все равно пригодятся Силам обороны.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил важность любой авиации для успеха украинского наступления.

Вашему вниманию Ударные вертолеты от Польши, противоминные корабли от Нидерландов: как ВСУ используют эту технику

"Техника, конечно, очень старая. Но это хоть какое-то вооружение, которое прикроет наши наступающие или обороняющиеся войска", – отметил Свитан.

Как Украине помогут ударные вертолеты от Польши: смотрите видео

Важен тот факт, что Ми-24 знакомы украинским вертолетчикам, поэтому им не нужно будет переучиваться.

Чем вертолеты особенные

Украина нуждается в вертолетах, чтобы эффективно отрабатывать по вражеским танкам и не только. В частности, ценными на поле боя были бы AH-64 "Апачи".

"Вертолет – это танк в воздухе. Есть у армейцев притча, что вертолет – душа погибшего танка. То, что может делать танк, может и вертолет", – поделился Свитан.

Вертолеты для Украины: последние новости

Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

К тому же Латвия должна была завершить передачу нашему государству всего своего флота вертолетов. Было известно, что последние вертолеты готовили к отправке в Украину еще в июне.

Кроме того, Северная Македония готова передать Украине 12 боевых вертолетов. Они списаны с северомакедонской армии с 2015 года.

Коалиция по обучению украинских пилотов на F-16 уже официально создана. Тренировка должна начаться в августе – начале сентября. В украинском воздухе истребители должны появиться к концу первого квартала 2024 года.