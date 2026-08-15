Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что боеспособных Су-27 в Украине осталось мало, а иностранные F-16 только появляются, а о Gripen или Rafale пока, по его словам, можно лишь мечтать.

Польские МиГ-29 для Украины и логика технического сотрудничества

Основу воздушного парка Украины сейчас составляют именно МиГ-29. Этот тип авиации Польша готова в обмен на украинские дроны передать Воздушным Силам нашего государства.

Вся ремонтная и обслуживающая инфраструктура нацелена именно на МиГ-29. Поэтому получение МиГов, даже если они и устаревшие, выгодно: мы встроим их в налаженную систему,

– пояснил Лакийчук.

Он уточнил, что Украине также нужны комплектующие. Если самолет не будет использоваться по прямому боевому назначению, то, по его словам, он будет направлен на разборку для восстановления имеющегося украинского ресурса.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики также обратил внимание на то, что и Польша, и Украина сегодня осознают: без сотрудничества противодействие российской военной угрозе невозможно. Россия – государство-агрессор, и здесь все едины в стремлении дать ей отпор.

Я понимаю все эти историко-политические споры, но стоит смотреть не назад, а вперед. Даже польское руководство, а тем более украинское, понимает, что необходимо взаимодействие в противостоянии российской угрозе, которая является вызовом №1 для Европы и для нас. Мы все понимаем, что ослабление России, ее военной машины – это игра за наше общее будущее,

– подытожил Лакийчук.

О важности сотрудничества Польши и Украины: смотрите в видео