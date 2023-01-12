Польша передаст Украине танки Leopard: Катков рассказал, какие возможности это открывает

Накануне стало известно, что Украина получит мощные танки Leopard 2. Более того, мы можем рассчитывать на достаточно большое количество этих машин для ВСУ.

Известно, что Польша передаст целую роту, которая предусматривает 14 машин. Такая новость крайне приятна. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Украина может получить более 1000 единиц

Так, речь идет о коллективном решении по поставкам вооружения. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что будет передаваться большее количество в рамках коалиции стран.

"Это значит, что для нас открывается возможность получения гораздо большего количества Leopard 2, ведь это панъевропейский танк. Если брать только операторов стран, в которых 100 танков, мы выйдем на ту же Польшу, Германию, Швецию, Финляндию, Испанию", – заметил военный эксперт.

По словам военного эксперта, если не принимать во внимание Австрию, Швейцарию, Грецию, Турцию и Венгрию, а рассматривать только потенциальных стран-доноров, передающих вооружение – мы выйдем на показатели более 1000 единиц танков в строю и несколько сотен в запасе.

Достаточно значительный ресурс, позволяющий говорить о том, что Leopard 2 можно поставлять в Украину. И сразу решится вопрос о том, где их обслуживать,

– говорит Катков.

Понимаем, что украинские специалисты будут проводить определенные работы в полевых условиях, а более сложный ремонт – в тылу. Но в любом случае заводской ремонт должен производиться на специализированном заводе, акцентирует главный редактор Defence Express, где специалисты уже много лет этим занимаются и имеет соответствующее оборудование.

Ответ очевиден – это нужно делать в Польше, потому что она эксплуатирует эти танки, более того, проводит их самостоятельную модернизацию,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавляет: танк – это машина, которая на поле боя притягивает на себя все. Поэтому очень важным аспектом является правильное обслуживание и заводской ремонт.

"Только по этому элементу немецкий Leopard 2 выигрывает у американского Abrams, который можно ремонтировать только в США. Мы понимаем, какое плечо логистики формируется – Польша или США. Поэтому решение о предоставлении Leopard 2 крайне прагматичное", – утверждает Олег Катков.

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Ключевое о Leopard 2

Это танк, который создавался для того, чтоб противостоять армии Советского Союза с учетом той техники. Он очень хорошо справляется с Т-72, Т-90, Т-80 и другими;

Он имеет гораздо лучшую пушку, ведущую огонь точнее и на большей дистанции;

Западными снарядами он может прошивать советскую технику в любой проекции на всех реальных дистанциях боя;

Даже Leopard 2 A4 90-х годов имеют тепловизоры и цифровую систему управления огнем.

"Это супер-машина, икона танкостроения. По своей эффективности она не уступает Abrams", – подытожил главный редактор Defence Express Олег Катков.