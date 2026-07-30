Это не случайность, – в Зеленского рассказали, почему Россия направила ракету на Польшу

Во время массированной атаки на Украину одна из российских крылатых ракет Х-101 упала на территории Польши. Враг не просто так нанес удар именно по Люблинскому воеводству.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это вовсе не случайность. Россия демонстрирует, что готова повышать уровень эскалации.

Почему Россия нанесла удар по Польше?

Как подчеркнул Подоляк, российская ракета упала именно в Люблинском воеводстве. При этом 29 июля, в среду, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск проводили встречу именно в Люблине. Это трудно назвать "совпадением".

Россия будет продолжать повышать ставки и различными методами провоцировать другие страны. Вопрос в том, перейдет ли Россия к различным диверсионным действиям против других стран. Если будет консенсус относительно помощи Украине, то все пойдет по-другому. Нужно отбросить эти иллюзии о договороспособности России, пока не будут выбиты ее "зубы". Это можно сделать, например, симметричным баллистическим ударом по российской военной инфраструктуре,

– отметил Подоляк.

Россия нанесла ракетный удар по Польше: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, странам Европы важно сбивать российские цели, входящие в их воздушное пространство. Здесь показательно действует Румыния, которая действительно уничтожает вражеские дроны, время от времени залетающие на их территорию. В Польше же поднимают самолеты и говорят об "особенно сложной ночи для ПВО".

Добавим, что в ночь на 30 июля Россия запустила по Украине 74 ракеты и 284 беспилотника. Силы ПВО уничтожили или подавили 320 целей: 55 ракет и 265 беспилотников различных типов.