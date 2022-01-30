Польша пока не передавала Украине оружие, – Резников
30 января 2022 , 15:46Читати новину українською
Источник:Rzeczpospolita
Алексей Резников рассказал, что сейчас Украина не получила от Польши никакой военной помощи. В то же время есть долгая история польской гуманитарной помощи.
Министр обороны Резников отметил, что, возможно, Польша "сможет что-то передать Украине, не ослабляя собственных оборонных возможностей". Также он отметил, что с момента назначения на должность министра 4 ноября ни разу не контактировал с Мариушем Блащаком – польским коллегой.
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На сегодня мы ничего не получили. У нас долгая история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то такого снабжения пока не было,
– подчеркнул Резников.
Премьер-министр Польши посетит Украину
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетит Украину уже 1 февраля. В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмигалем.
- Представитель польского правительства Петр Мюллер отметил, что польская сторона сделает все возможное, чтобы "сохранить мир в Европе".
- Мюллер заверил: Польша поддерживает Украину в действиях, целью которых является предотвратить российскую агрессию.
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