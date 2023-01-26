В Бундесвере заявили, что Германия этим шагом показывает свою солидарность с союзниками. Продолжительность миссии страна будет координировать с Польшей.

Обратите внимание "Леопарды" будут подходить Украине": украинские политики поблагодарили Германию за танки

Уже известно, что на 26 января в Польшу в состав немецкого подразделения прибыли около 350 военных.

Ранее стало известно, что Patriot разместят в городе Замость на юго-востоке Польши. С границей с Украиной его разделяет всего 60 километров. Со Львовом – 110 километров.



Patriot – уже в Польше / Bundeswehr im Einsatz

Разместить Patriot в Польше Германия предложила еще осенью 2022 года. Соответствующее заявление сделала Кристин Ламбрехт – министерша обороны Германии.

Мы предложили Польше поддержку в защите воздушного пространства – нашими (истребителями – 24 канал) Eurofighters и системами противовоздушной обороны Patriot,

– сообщила Кристин Ламбрехт.

Актуально! Марк Рютте – премьер-министр Нидерландов – сообщил, что его страна предоставит ЗРК Patriot Украине. Это поможет спастись от российского ракетного террора.