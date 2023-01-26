У Бундесвері заявили, що Німеччина цим кроком демонструє свою солідарність з союзниками. Тривалість місії країна координуватиме з Польщею.
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Вже відомо, що станом на 26 січня до Польщі у складі німецького підрозділу прибули близько 350 військових.
Раніше стало відомо, що Patriot розташують у місті Замосць на південному сході Польщі. З кордоном з Україною його розділяє лише 60 кілометрів. Зі Львовом – 110 кілометрів.
Patriot – вже у Польщі / Bundeswehr im Einsatz
Розмістити Patriot у Польщі Німеччина запропонувала ще восени 2022 року. Відповідну заяву зробила Крістін Ламбрехт – міністерка оборони Німеччини.
Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору – нашими (винищувачами – 24 канал) Eurofighters і системами протиповітряної оборони Patriot,
– повідомила Крістін Ламбрехт.