У Бундесвері заявили, що Німеччина цим кроком демонструє свою солідарність з союзниками. Тривалість місії країна координуватиме з Польщею.

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Вже відомо, що станом на 26 січня до Польщі у складі німецького підрозділу прибули близько 350 військових.

Раніше стало відомо, що Patriot розташують у місті Замосць на південному сході Польщі. З кордоном з Україною його розділяє лише 60 кілометрів. Зі Львовом – 110 кілометрів.



Patriot – вже у Польщі / Bundeswehr im Einsatz

Розмістити Patriot у Польщі Німеччина запропонувала ще восени 2022 року. Відповідну заяву зробила Крістін Ламбрехт – міністерка оборони Німеччини.

Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору – нашими (винищувачами – 24 канал) Eurofighters і системами протиповітряної оборони Patriot,

– повідомила Крістін Ламбрехт.

Актуально! Марк Рютте – прем'єр-міністр Нідерландів – повідомив, що його країна надасть ЗРК Patriot Україні. Це допоможе захиститися від російського ракетного терору.