Польша попросила Украину помочь в энергетической сфере

Польша обратилась в Украину с просьбой помочь с экспортом электричества. Наша страна не останется в долгу перед поляками, которые с начала войны поддерживают и помогают украинцам.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении к украинцам.

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Украинский лидер рассказал, что Польша нуждается в помощи Украины в энергетической сфере, в частности, экспорте электричества.

Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, которые помогают нам с первого дня, мы всегда поможем,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что 9 сентября на нашей Аллее смелости в Киеве появились еще 2 таблички – с именами президента Латвии Эгилса Левитса и главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

"Постепенно отметим всех лидеров политики, культуры, спорта и бизнеса, которые в трудные полгода с 24 февраля по 24 августа лично были в Киеве, лично приобщились к защите нашего государства", – сказал президент.



Матеуш Моравецкий прибыл в Украину / Фото с твиттера Канцелярии польского премьер-министра

Обращение Владимира Зеленского за 9 сентября: смотрите видео