Польша будет строить электронное заграждение на границе с Россией

Вскоре в Польше приступят к возведению электронного заграждения на границе с Россией. Поляки граничат с Калининградской областью, а линия границы составляет 232 километра, 202 из которых по суше.

Строительство начнется в марте этого года. Лейтенант пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что электронная система на участке с Калининградской областью должна охватить примерно 200 километров сухопутной границы.

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За границей будут наблюдать постоянно

Благодаря системе датчиков и камер можно осуществлять мониторинг границы 24/7, вне зависимости от погодных условий. При этом не следует находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми. Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе.

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

В начале октября 2022 года Польша завершила строительство защитный барьер на границе с Беларусью. Сейчас польская граница лучше всего защищена в Европе. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен.

Бетонную стену с колючей проволокой стоимостью 1,6 миллиарда злотых начали строить осенью 2021 года из-за потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу.

Стена оборудована датчиками движения, также предусмотрены камеры и отверстия для животных.

За прошлый год польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы из России.