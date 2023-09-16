Польша хочет построить стену на границе с Россией: что рассказал Моравецкий
Источник:Radio Olsztyn
Польша планирует оградиться стеной от страны-агрессорки. Однако Варшава создаст на границе с Россией не только физический барьер.
Журналисты спросили премьер-министра, может ли быть построен на польско-российской границе забор, подобный тому, что есть на границе с Беларусью. Матеуш Моравецкий рассказал о планах правительства.
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Моравецкий назвал Калининградскую область России Кенигсбергской и анонсировал строительство стены на границе с ней.
Мы объявили, что сначала начнем построить периметрическую систему для электронной охраны границы. Затем мы будем создавать соответствующий физический барьер на отдельных участках, а в конечном итоге – по всей протяженности границы с Кенигсбергским регионом – бывшей Калининградской областью,
– сказал глава польского правительства.
Как пишут местные СМИ, Польша начала создавать электронный барьер на границе с Россией еще в апреле. Его строительство должно завершиться в сентябре или октябре 2023 года.
Эта система будет состоять из более чем 3 тысяч камер и 200 километров кабелей. Электрическое заграждение позволит осуществлять полный мониторинг польско-российской границы.
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