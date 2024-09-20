Это не предмет для обсуждения и компромиссов, точка, – МИД о статусе Крыма для Украины
Источник:МИД Украины
Территория Крыма – исключительно украинская, согласно всем международным нормам. А территориальная целостность нашего государства никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Таким образом в МИД ответили на неприемлемые предложения на тему будущего статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь.
К теме Идея, оторвана от реальности, – в ОП отреагировали на заявление Польши о референдуме в Крыму
Что ответили в МИД по поводу "честного референдума" в Крыму
В министерстве отметили, что Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. А ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.
На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым – это Украина. Точка,
– резюмировали в МИД.
Там также подчеркнули, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению к международному праву и Уставу ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность. Кроме этого в министерстве хотят привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.
"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля путем интересов Украины и международного права", – говорится в комментарии.
В Министерстве иностранных дел также сказали, что президент Украины в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и мира.
Поэтому МИД пригласил всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе.
С чего начались разговоры о статусе Крыма и Украины
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES заявил, что Крым играет решающую роль в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать его передача под мандат ООН для подготовки "честного референдума".
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, реагируя на это заявление, назвал его циничным и недопустимым. Ведь они не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.
- В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко предложил провести Польше референдум в Калининграде, который Польша переименовала в Крулевец, таким образом вернув ему историческое название.