Оружие в кредит: как стоит воспринимать предложение Польши для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство внесло предложение об оборонном кредите для Украины. Он предусматривает, чтобы наше государство покупало оружие у Польши в кредит.

Такое предложение выглядит двояко, с одной стороны в его основе – победа Украины, а тогда возврат денег. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, добавив, что так Польша показывает свою уверенность в том, что мы сможем оплатить кредит.

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Польша усиливает оборону

Предложение действительно можно рассматривать положительно, ведь Украине сейчас настолько нужно вооружение, что государство устраивают любые форматы его передачи. Для того, чтобы выжить – нам нужно оружие. В Польше это хорошо осознают.

Также польский политикум понимает, что сейчас Украина является настоящим щитом для Европы. Поэтому чем лучше мы будем вооружены, тем спокойнее для наших партнеров. Если Украина выстоит, то Польше не придется столкнуться с врагом, которого неизвестно, сможет ли победить.

Мы видим, что поляки не отдают МиГи, экономят ракеты, строят укрепления на границе и должны их закончить до 2028 года. Это говорит о том, что они пытаются рассчитывать на себя,

– отметил политолог.

Можно предположить, что в Польше неуверены, что НАТО поможет им в критический момент. Поэтому они пытаются максимально оттянуть гипотетическое нападение и при этом помогают Украине.

"Это логично, но и цинично, потому что они хотят выиграть время. Здесь прагматизм чистой воды", – подытожил Олег Лесной.