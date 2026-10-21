"Из-за действий Львовского облсовета": Польша приостановила передачу Украине военной помощи

21 октября Польша приостановила предоставление большого пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского облсовета. Варшава пошла на такой шаг после провозглашения 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, задержка произошла непосредственно в момент подготовки польской стороной вооружения к транспортировке в Украину.

Каковы подробности такого решения поляков?

"Депутаты Львовского облсовета умудрились провести это голосование как раз во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи Польши. Из-за их безответственных действий сейчас поставка этого пакета приостановлена", – отметил собеседник издания.

В настоящее время заинтересованные стороны ведут активную работу, чтобы урегулировать ситуацию и разблокировать поступление оборонного груза.

Следует уточнить, что поводом для кризиса стало принятие Львовским облсоветом постановления о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, ее командира Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича.

Как высказывались польские политики по поводу скандальной ситуации?

В первую очередь напомним, что Польша инициировала запрет на въезд в страну для депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил депутата в реконструкции дивизии Ваффен-СС "Галичина" и инициировании чествования Романа Шухевича, которого Польша обвиняет в причастности к убийствам и выселению поляков.

Сам Шеремета отверг претензии польской стороны, заявив, что Украина имеет право чествовать собственных героев и историю.

К критике присоединился и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он призвал украинские власти не допускать шагов, которые могут повредить партнерству между государствами. По его словам, подобные решения играют в пользу противников Украины и могут стать поводом для блокирования вступления в Европейский Союз.

При этом в МИД Украины подчеркнули, что политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего, в сфере безопасности и европейской интеграции.